ACTUALIZARE. Din constatarile echipajului de pompieri, incendiul a izbucnit de la o tigara aprinsa si lasata nesupravegheata. Victima a fost surprinsa dormind in casa.Pentru a evita producerea unor astfel de evenimente tragice, pompierii reamintesc urmatoarele masuri de prevenire:Nu fumati in camerele destinate odihnei, in magazii, soproane, fanare, depozite de furaje, poduri, beciuri, in orice locuri cu pericol de incendiu sau explozie;Nu aruncati la intamplare resturile de tigari