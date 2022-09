FOTO/VIDEO. Tragedie pe sosea, in judetul Satu Mare. O persoana a murit, alta este in coma

Accident mortal in judetul Satu Mare, dupa un impact teribil dintre o autoutilitara si un autoturism. Un barbat, soferul autoturismului, a decedat, iar o femeie, pasager in autoturism, este in coma. Accidentul s-a produs in aceasta dupa-masa, marti, 27 septembrie, intre localitatile Apa si Iojib.Astazi, la ora 15:06, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Somes" al judetului Satu Mare a fost alertat sa intervina la un accident rutier intre doua autoturisme, intre localitatile Apa si Iojib. ... citeste toata stirea