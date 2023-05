La data de 25 mai, politisti Serviciului de Combatere a Criminialitatii Organizate Satu Mare, impreuna cu procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Satu Mare, au pus in aplicare 20 de perchezitii domiciliare, in judetul Satu Mare, intr-o cauza privind savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc si mare risc.In cauza s-a retinut ca, mai multe persoane, ar fi comercializat, in mod repetat, droguri de risc si mare ... citeste toata stirea