FOTO/VIDEO. Ziua Pompierilor, sarbatorita la Satu Mare: tehnica salvatorilor, prezenta in centrul orasului. La multi ani, eroilor!

Sursa: Portalsm.ro
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 12:45
Ziua Pompierilor, sarbatorita la Satu Mare. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Somes" al judetului Satu Mare a sarbatorit, vineri, Ziua Pompierilor din Romania prin organizarea, in municipiul Satu Mare, a unui ceremonial militar. De asemenea, salvatorii si-au prezentat tehnica si echipamentele si au facut demonstratii in centrul orasului.

Ziua Pompierilor din Romania este sarbatorita in fiecare an la data de 13 septembrie, fiind un eveniment prin care, de 177 de ani se perpetueaza ...citește toată știrea

