FOTOGALERIE. Actiune de plantare organizata de jandarmii satmareni ca raspuns la invitatia elevilor de la Scoala "Lucian Blaga"

De "Ziua Pamantului" jandarmii satmareni au raspuns prezent invitatiei Scolii Gimnaziale Lucian Blaga Satu Mare si s-au alaturat elevilor scolii in campania de impadurire organizata cu acest prilej.Impreuna cu copiii si cadrele didactice, sub coordonarea specialistilor din cadrul Ocolului Silvic Ardud, in parcela pusa la dispozitie jandarmii si elevii au plantat puieti de cer, dupa cum spune si numele padurii - Cerhat.Despre padure si despre beneficiile ei le-a vorbit copiilor doamna ing. ... citește toată știrea