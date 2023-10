Accidentul care a avut loc, in aceasta dimineata, intre Ciuperceni si Livada a rezultat cu cinci victime. Toate cele cinci victime au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgente din municipiul Satu Mare.Din producerea incidentului, a rezultat ranirea a doi conducatori auto, in varsta de 20 si 23 de ani, precum si a altor trei persoane, in varsta de 21, 40 si 55 de ani, pasageri intr-unul dintre autoturisme.La fata locului s-au deplasat, 1 autospeciala de stingere cu apa si spuma cu ... citeste toata stirea