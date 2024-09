FOTOGALERIE. Eroii Neamului, comemorati la Moftin si Sanmiclaus

Luni, 16 septembrie 2024 in cadrul Programului "Comemorarea Eroilor Neamului in judetul Satu Mare", initiat de asociatiile de rezervisti militari, asociatii civice si Consiliul Judetean Satu Mare, coordonat de catre Institutia Prefectului Judetul Satu Mare, au avut loc activitati de cinstire a ostasilor romani ce s-au jertfit pentru Patrie in perioada celor Doua Razboaie Mondiale.Manifestarile comemorative au avut loc la mormintele comune de razboi din Sanmiclaus si Moftinul Mic. Programul a ... citește toată știrea