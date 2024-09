FOTOGALERIE. O farama din Romania adusa de satmareni la Berlin

Fundatia Etnofolclorica "Cununita" in parteneriat cu Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Satu Mare institutie de cultura aflata in subordinea Consiliului Judetean Satu Mare si Asociatia Culturala "Akademie Rapsodia Berlin" prin castigarea unui proiect in cadrul programului de finantare "Finantari nerambursabile" la Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni, in perioada 13-16 septembrie 2024 a organizat actiunea "O farama din Romania adusa la Berlin", in ... citește toată știrea