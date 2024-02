FOTOGALERIE. Protectia Consumatorilor a inchis magazine pe banda rulanta. Erau pericol public

Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Satu Mare a desfasurat mai multe actiuni de control privind comercializarea produselor second hand in magazinele din judetul Satu Mare. Au fost verificate 3 magazine care comercializeaza haine si incaltaminte second hand din Carei, judetul Satu Mare.Operatori economici sanctionati sunt:1.SC Manhatan SRL Carei2.Fleisz tibor Csongor I.I.Carei3. SC Citysecond SRL CareiIn urma neregulilor constatate de comisarii satmareni, ... citește toată știrea