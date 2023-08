ACTUALIZARE. Un copac si fire de curent au cazut pe carosabil in municipiul Satu Mare, pe I.C. Bratianu. Circulatia in zona a fost blocata, iar la fata locului s-a deplasat descarcerarea. Un alt copac a cazut peste o masina, tot in municipiul Satu Mare, pe strada Bobocului. De asemenea, doua autoturisme au fost avariate pe strada Cibinului, dupa ce un copac a cazut peste ele.Stirea initiala:Furtuna de vineri, 4 august, a inceput sa faca ravagii in Satu Mare, ... citeste toata stirea