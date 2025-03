FOTOGALERIE. Satmarul, sub imperiul focului. Zeci de hectare in flacari, in judet

In cursul zilei de luni, 10 martie, alte 8 incendii de vegetatie uscata si a litierelor de padure s-au produs in judetul nostru. Suprafata de teren afectata depaseste 26 de hectare.Incendiile au avut loc in localitatile: Tur, Ghenci, Bolda, Stana, Certeze, Prilog, Cehal, Satu Mare, Negresti-Oas. Mobilizarea pompierilor satmareni de la toate subunitatile ... citește toată știrea