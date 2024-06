FOTOGALERIE. Traficanti prinsi cand vindeau un kilogram de droguri. Actionau si in Satu Mare

Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Satu Mare, impreuna cu procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Satu Mare, au documentat activitatea infractionala a trei persoane (una recidivista), cercetate sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic de droguri de risc.Persoanele cercetate au fost prinse in flagrant delict, in municipiul Baia Mare, in timp ce ar fi comercializat peste un kilogram de ... citește toată știrea