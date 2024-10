FOTOGALERIE. Una dintre cele mai mari victorii ale PSD in judetul Satu Mare! Daniel Codrea, investit primar la Vetis

In aceasta dupa-amiaza a avut loc investirea noului primar ales al comunei Vetis, Daniel Codrea si a noului consiliu local. A fost una dintre cele mai mari victorii dobandite de PSD in judetul Satu Mare. Acest moment marcheaza inceputul unui nou capitol in administratia locala, un capitol in care sunt puse in prim-plan dezvoltarea durabila a comunei si imbunatatirea vietii locuitorilor.Daniel Codrea a castigat increderea cetatenilor din comuna! Dupa experienta acumulata de-a lungul timpului ... citește toată știrea