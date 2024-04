FOTOREPORTAJ: UNIUNEA ZIARISTILOR PROFESIONISTI DIN ROMANIA A RECOMPENSAT PROFESORI DIN DOMENIUL ARTELOR SI ELEVI

Gazeta de Nord Vest si Nord Vest TV, in colaborare cu Uniunea Ziaristilor Profesionisti din Romania si Inspectoratul Judetean Scolar Satu Mare, au organizat in data de 19 aprilie, o serie de evenimente prin care s-a incercat a se aduce multumiri cadrelor didactice din domeniul vocational - artistic din Judetul Satu Mare, care de-a lungul anilor au contribuit si contribuie in mod semnificativ la formarea si dezvoltarea in sufletele si inimile tinerelor generatii, a dragostei pentru arta si ... citește toată știrea