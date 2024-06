FRAUDA. Sase dosare penale intocmite de alegeri la Satu Mare

In urma analizei realizate la nivelul judetului Satu Mare cu privire la modul de indeplinire a misiunilor desfasurate in contextul alegerilor europarlamentare si locale, va comunicam faptul ca atat in timpul orelor de votare, cat si pe parcursul noptii, dupa inchiderea sectiilor de vot, a fost mentinut un climat normal de siguranta si legalitate care a caracterizat intreaga perioada electorala, fara sa fie inregistrate incidente grave pe zona de ordine publica.Efectivele Ministerului ... citește toată știrea