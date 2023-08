Furtuna de marti, 29 august 2023, a lasat urme serioase in tot municipiul Satu Mare.Copaci doborati, acoperisuri cazute peste masini si alte pagube au fost produse de vremea rea de marti.A doua zi se fac reparatii in multe zone, se face curatenie in tot orasul. Pompierii inca intervin pentru a indeparta unele pericole. Prin cartiere se pot vedea inclusiv copaci mari inclinati, care la urmatoarea furtuna s-ar putea sa nu mai faca fata. ... citeste toata stirea