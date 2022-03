Gabriel-Valer Zetea, deputat PSD: Ajutoare umanitare pentru fratii nostri din Ucraina

In conditiile unui razboi inegal, ilegal si nedrept pe care Federatia Rusa l-a declansat impotriva statului vecin, Ucraina, Maramuresul ramane aproape de prietenii nostri ucraineni si isi arata solidaritatea atat la granitele Romaniei, cat si in interiorul Ucrainei. In acest sens, un convoi umanitar a plecat vineri, 4 martie, din Baia Mare, catre prietenii din regiunea infratita Ivano-Frankivsk. Donatiile constand in paturi, saltele, perne, alimente, conserve, produse de stricta necesitate au ... citeste toata stirea