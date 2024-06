Gala de Premiere "Luminatorii Satelor" - editia a XIV -a

In organizarea Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Satu Mare, cu sprijinul Consiliului Judetean Satu Mare, vineri 28 iunie 2024, de la ora 18:00, la Turnul Pompierilor Satu Mare, va avea loc Gala de Premerie ,,Luminatorii Satelor", in cadrul careia vor primi titlul de "Luminator al Satelor" 10 satmareni.Intrata deja in traditia culturala a Satmarului, manifestarea ,,Luminatorii Satelor", unica in tara, rasplateste in fiecare an personalitatile culturale ... citește toată știrea