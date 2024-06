Gala de Premiere "Luminatorii Satelor", editia a XIV -a

In organizarea Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Satu Mare, cu sprijinul Consiliului Judetean Satu Mare, vineri 28 iunie in parcul "Dr. Rudolf Fatyol" a avutloc cea de-a XIV- a editie a Galei de Premerie ,,Luminatorii Satelor", in cadrul careia au primit titlul de "Luminator al Satelor" 10 satmareni.Premiile au fost inmanate de catre: Pataki Csaba- presedintele Consiliului Judetean Satu Mare si Robert Laszlo - managerul C.J.C.P.C.T. Satu Mare.Intrata ... citește toată știrea