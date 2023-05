In perioada 5-8 mai 2023, reprezentantii Uniunii Mondiale de Folclor (I.G.F) vor fi prezenti in judetul Satu Mare, in vederea organizarii galei de premiere I.G.F. Gold Star (sau Oscarul in Folclor).Astfel, sambata 6 mai 2023, de la ora 18:00 la Centrul Multicultural "Poesis", in avanpremierea festivalului folcloric "Sambra Oilor", se vor decerna la Satu Mare premiile IGF Gold Stars (Oscaruri in folclor). Incepand cu anul 2008, I.G.F. organizeaza poate unul dintre cele mai asteptate evenimente ... citeste toata stirea