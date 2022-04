George Vulturescu, un scriitor revoltat

Domnule Director al ziarului Informatia Zilei,Dumitru Pacuraru,Ca cetatean al acestui oras sunt revoltat ca dupa cateva zile in care ne-am bucurat ca Parlamentul Romaniei a aprobat acordarea titlului de "Erou National" memoriei lui Vasile Lucaciu, inclusiv cu semnatura Presedintelui Romaniei, in plin Centru al orasului, in fata impunatoarei sale statui (4,50/1,58/1,90 m.), opera a sculptorului Cornel Medrea (1936), Monument istoric, este amplasata o toneta comerciala la nici 1 metru ... citeste toata stirea