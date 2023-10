Fluxul de migranti in Italia a crescut vertiginos in ultimele luniDupa criticile venite din partea Italiei, Germania vrea sa renunte la finantarea organizatiilor nonguvernamentale care se ocupa de salvarea migrantilor din Marea Mediterana.Guvernul german va sista fondurile catre asociatiile caritabile, care practic inlesnesc si favorizeaza migratia in tarile europene, iar populatiile locale nu sunt de acord cu acest lucru, pentru ca migrantii cauzeaza probleme grave in comunitatile unde se ... citeste toata stirea