Gradinita la standarde europene, inaugurata la Negresti Oas

Zi de sarbatoare pentru prescolarii, parintii, cadrele didactice si conducerea fostei Gradinite nr. 7, astazi Gradinita Licurici din Negresti Oas. De luni, 5 septembrie ei isi desfasoara activitatile in casa noua. Asta pentru ca printre prioritatile primarului Aurelia Fedorca si Consiliului local Negresti Oas se numara educatia.In timp ce altii vorbesc de scoli si gradinite cu toaleta in fundul curtii, in Capitala |arii Oasului, gradinitele si scolile sunt reabilitate si modernizate una dupa ... citeste toata stirea