O greva de avertisment are loc in scoli, astazi, intre orele 11.00 si 13.00, in judetul Satu Mare si in toate celelalte judete din Romania. Sindicalistii se pregatesc pentru greva care va avea loc in 22 mai, astfel ca in intervalul mentionat nu se vor tine ore. Un procent de 95,5% dintre profesorii din judetul Satu Mare isi doresc greva si vor participa.Angajatii din invatamant sunt nemultumiti de salariile mici si de faptul ca acestea nu au fost crescute de cel putin cinci ani. Ei isi doresc ... citeste toata stirea