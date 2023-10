Consiliul Baroului Satu Mare, prin Decan avocat Vlad Baculescu, ne anunta ca miercuri este zi de greva.Avocatii din intreaga tara au stabilit o zi in care nu vor intra in salile de judecata (cu exceptia cazurilor urgente), ca urmare a disfunctionalitatilor identificate in sistemul judiciar, astfel incat 4 octombrie a fost denumita " O zi fara avocati, ziua in care justitia nu exista! "Totodata aceasta zi este dedicata expunerii problemelor cu care se confrunta profesia de avocat.Redam ... citeste toata stirea