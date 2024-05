Gripa si Covidul aproape ca au disparut din judet

Din fericire, numarul cazurilor de gripa si de Covid sunt aproape nule in judetul Satu Mare. De asemenea, numarul cazurilor de infectii respiratorii si pneumonii s-a injumatatit, potrivit datelor furnizate de Directia de Sanatate Publica (DSP) Satu Mare.Astfel, in saptamana 29.04-05.05.2024, la nivelul judetului, numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute ( IACRS, pneumonii si gripa ) a fost de 205, mai putin de jumatate comparativ cu 523 inregistrate in saptamana precedenta.Pana ... citește toată știrea