Guvernul a lansat campania de impadurire

Vineri, premierul Nicolae Ciuca a declarat suprafetele impadurite din Romania reprezinta doar 29% in timp ce, in Europa, suprafata totala acoperita de paduri este de aproximativ 39%."Este o zi foarte importanta pentru demersurile intreprinse la nivelul guvernului, in ceea ce priveste demararea celei mai ample campanii de impadurire, pe suprafata totala de aproximativ 56.700 de hectare, pana in 2026. Discutam de o campanie care este finantata prin Planul National de Redresare si Rezilienta. ... citeste toata stirea