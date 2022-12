Guvernul nu va boicota Austria

La nivelul Guvernului Romaniei nu exista nicio intentie care sa vizeze boicot in raport cu votul exprimat de Austria, a declarat purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru."La nivelul Guvernului Romaniei nu exista nicio intentie, nicio abordare care sa vizeze boicot sau un alt tip de actiune in raport cu votul exprimat de Austria in cadrul Consiliului JAI. Ceea ce pot sa va asigur este ca la nivelul guvernului si la nivelul ministerelor cu responsabilitati in domeniu continua toate ... citeste toata stirea