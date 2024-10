Guvernul se alatura campaniei care marcheaza Ziua Parintilor de Ingeri

Palatul Victoria va fi iluminat in aceasta seara in culorile roz si bleu, in semn de solidaritate cu mamele si tatii care si-au pierdut copiii decedati in timpul sarcinii, la nastere sau pana la implinirea varstei de 18 ani. Guvernul se alatura, astfel, proiectului "Mame cu brate goale", organizat cu prilejul Zilei Parintilor de Ingeri, marcata astazi, 15 octombrie.Incepand cu acest an, Romania se alatura tarilor care sprijina familiile afectate de pierderea ... citește toată știrea