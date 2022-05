Hackerii rusi de la Killnet cer eliberarea satmareanului acuzat ca i-a ajutat. Ameninta distrugerea Romaniei

Gruparea rusa de hackeri anunta intr-un mesaj pe Telegram ca satmareanul Ioan Feher, in varsta de 23 de ani ce locuieste in Marea Britanie, a facut parte dintr-un grup al Killnet, dar sustine ca el nu are "de-a face cu gruparea".Hackerii rusi cer eliberarea lui in 48 de ore, amenintand in caz contrar cu atacuri cibernetice."Fac un apel la Guvernul Romaniei! Aceasta persoana nu are nimic de-a face cu Killnet! A fost membru al grupului Telegram. Cum poti sa le spui oamenilor tai ca un tip ... citeste toata stirea