In cursul diminetii de miercuri, 6 aprilie, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Satu Mare au fost sesizati cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe DJ 109 M, in localitatea Halmeu.Ajunsi la fata locului, politistii au constatat faptul ca un tanar, de 22 de ani, din localitatea Tamaseni aflat la volanul unui autoturism, a accidentat un barbat, de 56 de ani, care, in calitate ... citeste toata stirea