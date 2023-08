Postasul este acuzat ca nu duce facturile la timpPe pagina de FaceBook Informatia Zilei am primit o reclamatie a unei localnice din comuna Homoroade, care este nemultumita de felul in care postasul intelege sa-si faca datoria.Acesta este acuzat de faptul ca duce cu intarziere facturile la anumiti homorodeni, motiv pentru care sunt in pericol de a fi debransati de la anumite ultilitati.Redam, in continuare, continutul reclamatiei Mariei Neamt, cititoare a ziarului Informatia Zilei: ... citeste toata stirea