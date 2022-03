Hotelul Aurora din Satu Mare ofera zilnic 10 camere gratuite pentru refugiatii din Ucraina

Traian si Viorica PacurarO buna parte a cetatenilor ucraineni care tranziteaza Romania se cazeaza la Hotelul Aurora din centrul municipiului Satu Mare. De la Traian Pacurar - manager al Societatii Aurora SA si Viorica Pacurar - in calitate de voluntar, am aflat ca hotelul gazduieste zilnic ucraineni in 60 - 70 de camere.Dintre acestea, cel putin 10 sunt oferite gratuit, cu sprijinul unei fundatii din Texas - SUA, in care este implicata fiica celor doi, Sofia Cignac. Fundatia respectiva ... citeste toata stirea