Hoti de catalizatoare prinsi de politisti. Un tanar in varsta de 22 de ani si o minora de 16 ani au facut ravagii in Satu Mare. Ei au fost opriti de un echipaj de politie pe drumul Careiului, iar in masina lor oamenii legii au gasit mai multe unelte folosite la taierea metalului, precum si un catalizator auto.Cei doi au actionat de mai multe ori, in perioada 29 octombrie-6 noiembrie 2023, spun politistii. Tanarul de 22 de ani a fost retinut pentru 24 de ore, dupa care a fost plasat sub ... citeste toata stirea