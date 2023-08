In ultima perioada am scris despre mai multe spargeri de apartamente. Probabil este si motivul pentru care un locuitor al cartierului Micro 17, din municipiul Satu Mare, ne-a contactat marti cu o sesizare la redactie. Despre ce este vorba?In cartierul mai sus amintit, in jurul strazilor Paulestiului, Ion Vidu etc., un barbat a fost surprins urcand scarile mai multor blocuri. Persoana respectiva a fost si ... citeste toata stirea