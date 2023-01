Inspectoratul de Politie Judetean Satu Mare anunta ca in 14 ianuarie, in timp ce desfasurau activitati de combatere a nerespectarii regimului legal de viteza, politistii rutieri din Satu Mare au surprins un conducator auto care circula cu viteza de 138 de km/h, pe un sector de drum cu limita maxima admisa de 70 km/h, in proximitatea municipiului Carei. ... citeste toata stirea