IMPORTANT PENTRU PARINEsI! Incep inscrierile la Clasa Pregatitoare

Recent a fost aprobat Calendarul de inscriere in invatamantul primar pentru anul scolar 2025-2026.'Cateva informatii importante :Copiii care implinesc 6 ani pana la 31 august 2025, inclusiv, trebuie sa fie inscrisi in clasa pregatitoare.Copiii care implinesc 6 ani in perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2025, inclusiv, pot fi inscrisi in clasa pregatitoare in baza unei recomandari (daca au frecventat gradinita), respectiv a unei evaluari (daca nu au frecventat gradinita sau se intorc din