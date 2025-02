IMPORTANT!!! SATMARENII isi pot rezerva locurile de parcare la resedinta. Ce trebuie sa faca

ADP informeaza in ce perioade se poate solicita schimbul de locuri de parcare la resedinta sau rezervarea mai multor locuri.Administratia Domeniului Public Satu Mare (ADP) informeaza ca in 3 si 4 februarie 2025, persoanele care si-au prelungit rezervarea unui loc de parcare la resedinta si doresc schimbarea acestuia, se pot prezenta la sediul ADP, Aleea Universului nr. 5-7, pentru efectuarea schimbului, in limita locurilor ramase disponibile.Din 5 februarie, cei care nu au rezervat niciun loc ... citește toată știrea