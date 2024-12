IMPORTANT! Turul intai al alegerilor prezidentiale a fost anulat, a decis Curtea Constitutionala

Primul tur al alegerilor prezidentiale a fost anulat, prin decizia fara precedent luata de Curtea Constitutionala vineri, conform comunicatului CCR. Hotararea vine cu doua zile inaintea turul 2 al scrutinului, in care au intrat candidatul independent Calin Georgescu si candidata USR Elena Lasconi si in conditiile in care diaspora voteaza deja.CCR a luat decizia dupa ce joi a primit patru sesizari de la SNSPA, Institutul pentru Studiul Totalitarismului, publicatia Calea Europeana si candidatul ... citește toată știrea