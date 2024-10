"Impreuna pentru Mediul Inconjurator: Liceul cu Program Sportiv Satu Mare Da Startul Celei de-a Treia Mobilitati Erasmus+"

Conducerea si elevii Liceului cu program Sportiv (LPS) Satu Mare au avut placerea, la data de 21 octombrie, sa deschida cea de-a treia mobilitate a proiectului nostru Erasmus+, "Young Europeans - The CREW - Creative and Responsible Environment Warriors". In cadrul acestui eveniment deosebit, au avut alaturi partenerii lor din Cehia, Italia, Polonia, Portugalia si Turcia, impreuna cu echipa de profesori si elevi ai scolii noastre, toti uniti de un scop comun: responsabilitatea fata de mediu si ... citește toată știrea