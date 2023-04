Despre adoptarea la nivelul Consiliului Judetean Satu Mare, in ultimii ani a unor hotarari privind amplasarea la nivelul judetului a unor rachete antigrindina am scris. In acest caz este vorba despre amplasarea unor lansatoare antigrindina in 40 de localitati.In vederea atingerii obiectivelor proiectului a fost definit un buget de 1.998.558 euro (inclusiv TVA), din care 0 lei valoare neeligibila. Bugetul aferent Judetului Satu Mare este de 1.321.075 euro, iar contributia proprie a Judetului ... citeste toata stirea