In aproape doi ani de pandemie au murit 806 satmareni care aveau si COVID

Pana astazi, in judetul Satu Mare s-au inregistrat 31022 imbolnaviri si 806 decese cauzate de coronavirus. In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 76 cazuri noi de imbolnavire si s-au inregistrat trei decese, o pacienta de 76 de ani si doi pacienti de 76 si 85 de ani la Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare, persoane cu multiple comorbiditati. Pana in prezent au fost efectuate 251080 teste, din care 749 realizate in cursul zilei precedente (119 teste RT-PCR si 630 teste rapide antigen).