In municipiul Satu Mare se amenajeaza 13 puncte pentru recensamant

Primaria Municipiului Satu Mare aduce la cunostinta publica ca incepand de luni, 14 martie se va derula procesul de autorecenzare in cadrul Recensamantului Populatiei si Locuintelor. Prima etapa a recensamantului consta in autorecenzarea online, care dureaza pana in 15 mai.La nivelul municipiului Satu Mare vor fi amenajate mai multe locatii in care se va realiza si autorecenzarea asistata de recenzori, in mai multe locatii din municipiu, dupa cum urmaeaza:In timpul saptamanii, satmarenii