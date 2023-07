In ultimii ani, farmaciile s-au inmultit in judetul Satu Mare. Trendul este acelasi in toata Romania. Au fost si cazuri in care s-au inchis magazine alimentare, iar in locul lor au aparut unitati medico-farmaceutice. Cel mai recent caz pe care-l cunoastem vine din Satu Mare, din Micro 17, de pe strada Paulestiului, unde in curand se va inaugura o noua farmacie.Directia de Sanatate Publica Satu Mare ne pune la dispozitie documente privind numarul exact al farmaciilor din judet. Listele sunt ... citeste toata stirea