In premiera, un elev din Satu Mare a obtinut ordin de protectie impotriva unui coleg agresiv

Un adolescent din judetul Satu Mare a obtinut, in premiera, un ordin de protectie impotriva unui coleg de clasa. Totul dupa ce l-a amenintat de mai multe ori si chiar l-a atacat cu un cutit.Elevul agresiv trebuie sa pastreze o distanta de cel putin trei metri fata de victima in sala de clasa si in orice spatiu comun din scoala."Unul dintre elevi i-a pus cutitul la gat colegului sau. Baiatul a anuntat-o doar pe mama cand a ajuns acasa si si-a dat seama de gravitatea situatiei", a declarat ... citește toată știrea