In primele 7 luni ale anului, in hotelurile si pensiunile din judetul Satu Mare s-au cazat 76.910 turisti

Institutul National de Statistica a publicat un raport despre turismul in Romania, din care reiese ca in luna iulie 2022, comparativ cu iulie 2021, sosirile in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare au crescut cu 2,8%, ia innoptarile au scazut cu 1,7.Totodata, in luna iulie 2022, comparativ cu luna iulie 2021, la punctele de frontiera, sosirile vizitatorilor straini au crescut cu 49,6%, iar plecarile in strainatate ale vizitatorilor romani cu 27,6%.Sosiri si innoptari in ... citeste toata stirea