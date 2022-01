In Satu Mare sunt mai putini soferi decat masini

Seful SPCRPCIV Satu Mare, comisar sef de politie Valentin FarcauIn judetul Satu Mare sunt aproape 150.000 de mii de detinatori de permise de conducere, iar la finele anului trecut parcul auto a fost de 166.569 vehicule. In ultimii trei ani, parcul auto al judetului satu Mare a crescut de la 150.714 in 2019, la 158.902 vehicule in 2020, iar la finalul anului trecut a ajuns la 166.569 vehicule.Potrivit datelor furnizate de comisar sef de politie Valentin Farcau - seful Serviciului Public ... citeste toata stirea