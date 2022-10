Inca un accident pe Centura: un sofer beat s-a rasturant cu autoutilitara

Duminica dimineata, 23 octombrie, in jurul orelor 03.00, pe Soseaua de Centura a municipiului Satu Mare a avut loc inca un accident.Politistii satmareni au fost sesizati despre producerea unui eveniment rutier, in sensul giratoriu care marcheaza intersectia dintre Drumul National 19 si Drumul National 19 H-Varianta de Ocolire a municipiului Satu Mare.In urma verificarilor efectuate, politistii au stabilit faptul ca un barbat de 52 de ani, domiciliat in localitatea Turt, aflandu-se la ... citeste toata stirea