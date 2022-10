Inca un transport de cauciucuri uzate, oprit la Vama Petea

Politistii de frontiera satmareni in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Satu Mare nu au permis intrarea in tara a unui automarfar incarcat cu deseuri (anvelope uzate).Vineri, 21 octombrie a.c., in jurul orei 13.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, judetul Satu Mare, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de intrare in tara, un cetatean roman, domiciliat pe raza judetului Botosani. Barbatul, in varsta de 34 de ani, ... citeste toata stirea