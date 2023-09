Marti seara, 12 septembrie 2023, in jurul orei 19, un incendiu de deseuri a izbucnit in zona strandului nefunctional din municipiul Satu Mare, provocand un nor dens de fum negru care s-a putut observa de la distanta.Mai exact, fumul negru venea din spatele unei sali de sport, in zona strandului.Conform informatiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Satu Mare, incendiul s-a extins pe o suprafata de ... citeste toata stirea